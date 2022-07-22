شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يكشف عن كسر بأسنانه الأمامية فى العرض الأول لفيلم Bullet Train.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى براد بيت، عن كسر فى أسنانه، أثناء حضوره العرض الأول في المملكة المتحدة لفيلمه الجديد Bullet Train في Cineworld Leicester Square بلندن، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وأظهر الممثل، البالغ من العمر 58 عامًا، على السجادة "البيضاء"، انبعاجًا طفيفًا في أسنانه الأمامية اليمنى، لكنه أبقي سبب مشاكل أسنانه غير معروف، فيما أطل الممثل على الجمهور بشخصية رشيقة نموذجية عندما سار على السجادة.



تقرير ديلى ميل

ارتدى براد بنطالا من الجينز الأسود الضخم، وقام بإقرانه بقميص بني بلون الشيكولاتة، يتميز بقفل ياقة معدنية، واحتفل بالإصدار القادم لفيلم الإثارة - الذي يلعب فيه دور قاتل، يُظهر الفيلم خمسة قتلة يجدون أنفسهم في قطار سريع الحركة من طوكيو إلى موريوكا، ويكتشفون أن مهامهم ليست غير ذات صلة.



كسر سن براد بيت



براد بيت

ليست هذه هي المرة الأولى التي يغير فيها براد بيت، أسنانه، بعد أن خضع لأعمال طب الأسنان لدوره عام 1999 في Fight Club ، والذي دفعه إلى الشهرة، وجدير بالذكر أنه خلال استعداده لتصويره دوره الايقونى لمقاتل الشوارع مفتول العضلات تايلر دوردن، تم قطع أجزاء من أسنانه الأمامية.

كان الهدف من العمل الجذري هو إعطائه مظهر سفاح قاسي ومضجر للشخصية المناسبة، لكن براد، أعاد تشكيل أسنانه اللؤلؤية الشكل بعد الدور، حيث تظهر عادة بشكل مستقيم.