شكرا لقرائتكم خبر عن هتفوا ضده وحاولوا طرده..كيف انتقم حسن فايق من الجمهور فى أول ظهور على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيراً ما يتعرض نجوم الفن للعديد من الصدمات فى بدايات مشوارهم الفنى، ويواجهون الكثير من العقبات، وخاصة فى أول مواجهة مع الجمهور.

وتعرض نجوم الزمن الجميل للعديد من المواقف الصعبة فى بداياتهم، وظلوا يتذكرون هذه المواقف طوال حياتهم، ومن هؤلاء النجوم الفنان الكبير حسن فايق الذى تحدث فى مقال نادر عن العديد من الصعوبات التى واجهها فى بداية مشواره ولا ينساها مطلقاً.

وقال حسن فايق الذى عرف بأنه شديد الاعتزاز بنفسه وكرامته أنه بدأ مشواره الفنى على المسرح بإلقاء المونولوجات، حيث انضم فى بداياته إلى فريق من الهواة يضم عدد من الفنانين ومنهم حسين رياض وعباس فارس، ولم يكن وقع عليه الاختيار لتقديم دور بالمسرحية التى تعرضها الفرقة، فقرر أن يبدأ بإلقاء المونولوجات حتى يختاروا له دوراً.

وأوضح فايق أنه فى أول ليلة له على المسرح وأمام الجمهور كان واثقا ً من نفسه، ويتوقع أن ينال إعجاب الجمهور ولكن حدث مالم يكن يتوقعه.

وقال الفنان الكبير :"لم أكد أظهر على المسرح حتى ضج الجمهور وبدأ يهتف : مش عاوزينه، مش عاوزينه، وظل يصفق ويصرخ فكان مستحيلا ً أن أقول شيئاً وسط هذا الرفض والضجيج".

وتتابع :"لم يكن الجمهور يعرفنى ولكن كانت هذه فرصتى الأولى وعز على أن أضيعها خاصة وأننى أحب الفن والمسرح حباً شديداً، وضحيت فى سبيله بتجارة كنت أديرها وأربح منها".

وأكد حسن فايق أنه شعر بالغضب وثار كبريائه لما فعله به الجمهور ، ولكنه تماسك ، وقرر أن يصبر حتى لا يضيع هذه الفرصة فى أول مواجهة مع الجمهور وحتى لا يخرج منهزماً، قائلاً :" أخذت أحرك عضلات وجهى كأنى أتكلم أو أغنى وظل الجمهور يشوش على حتى مل من أننى سأغادر المسرح ، فبدأت العاصفة تهدأ شيئاً فشيئاً وكأنهم يأسوا من أننى سأخرج إلا بعد أن ألقى المونولوج فاستسلموا وتركونى، وعندما هدأوا تماماً بدأت فى إلقاء المونولوج وأتقنت فى الأداء ، ومع أول مقطع دوى تصفيق الجمهور وبدأوا يهتفون لى، وازداد هذا الحماس مع المقطع الثانى"

وأشار الفنان الكوميدى الكبير إلى أنه أراد أن يثأر لكرامته من الجمهور الذى رفضه فى البداية ، فتوقف عن الغناء بعد المقطع الثانى، والجمهور ينتظره أن يكمل المونولوج ، فما كان منه إلا أن نظر لهم نظرة انتصار قائلاً :" يا قللات الحيا، انتوا ناسيين استقبالكم ليا، والله ماانا مكمل" ، وانسحب حسن فايق من المسرح بينما وبخه زملائه وحاولوا إقناعه ليكمل المونولوج ولكنه خاف من أن يعود للمسرح فينتقم منه الجمهور وينهال عليه ضرباً ليثأر لكرامته بعد ما قاله لهم.