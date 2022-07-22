شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تنضم لأسرة مسلسل "الونش" وتجسد دور زوجة محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة منة فضالى على المشاركة في بطولته مسلسل "الونش" للنجم محمد رجب، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، والمقرر انطلاق تصويره الشهرالمقبل، حيث تجسد منة دور زوجة محمد رجب خلال أحداث العمل، فيما يواصل المخرج إسماعيل فاروق اختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة بعد التعاقد في وقت سابق مع الفنان محمود عبد المغنى وميرهان حسين والفنان إيهاب فهمى.

"الونش" يسجل التعاون الثالث على التوالي بين السيناريست أحمد عبد الفتاح ومحمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق بعدما قدموا سوياً مسلسلى "الأخ الكبير" الذى شارك في بطولته أيتن عامر، هبة مجدى، عبير صبرى، دينا فؤاد، أحمد حلاوة، محمود حجازى، هاجر أحمد، و"ضربة معلم" وشارك في بطولته هاجر أحمد، مى سليم، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، محمد عز وانعام سالوسة.

وتعيش منة فضالى حالة من النشاط السينمائى حيث عرض لها مؤخراً فيلم "فارس" الذى شاركت فيه كضيفة شرف مع أحمد زاهر وحسين فهمى وإيمان العاصى وإخراج إسماعيل فاروق، كما انتهت الشهر الماضى من تصوير فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وضيف الشرف حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، واخراج اسماعيل فاروق.

وتنتظر منة فضالى عرض فيلمين جديدين انتهت من تصويرهما منذ فترة الأول بعنوان "روحى لك" مع إيهاب فهمى، مروى عبد المنعم، متحت تيخة، عمرو عبد العزيز، أحمد سلامة إسلام إسماعيل، شريف باهر أحمد على، تأليف ناجي عبد الله وإخراج مازن نيازى، و"في القلب" بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، طونى ماهر، إنجى كيوان، أوستين إسحاق سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ وعادل مرسي وإخراج مرقس عادل.