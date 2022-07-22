شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم متوسط لفيلم الرعب والإثارة The Black Phone حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الرعب The Black Phone على تقييم وصل إلى 83 %من قبل 230 ناقد عالمى، و88% من قبل أكثر من 2500 مشاهد معتمد من خلال موقع التقييمات العالمى Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرح العمل يوم 24 يونيو الماضى.

فيلم The Black Phone من إنتاج شركة Universal Pictures ووصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، ويدور فى إطار رعب وإثارة.

ويدور فيلم The Black Phone حول فتى صغير يدعى فيني شو، فتى خجول لكنه ذكى يبلغ من العمر 13 عامًا، تم اختطافه من قبل قاتل سادي وحُبس في قبوعازل للصوت حيث لا فائدة من الصراخ، ولكن عندما يبدأ رنين هاتف مفصول على الحائط ، يكتشف فيني أنه يستطيع سماع أصوات ضحايا القاتل السابقين.، والذين عازمين على التأكد من أن ما حدث لهم لن يحدث لفيني.

يقوم ببطولة فيلم الرعب The Black Phone كل من: إيثان هوك، وجيريمي ديفيز، وجيمس رانسون، ومادلين ماكجرو، وكيلان رود، وجيه. جافين وايلد، وإي روجر ميتشل، وجينا جون، وماسون تيمز، وهيلي نيكول رالستون.