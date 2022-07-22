شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يتدخل لحسم صفقة جديدة من باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عالمية عن اهتمام كبير داخل فريق روما الإيطالي بالتعاقد مع لاعب ليفربول السابق وباريس سان جيرمان الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لحصيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية، فإن روما يستهدف التعاقد مع جيني فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان، ليكون ضمن كتيبة روما الموسم القادم.

فينالدوم

روما يريد التعاقد مع فينالدوم

وترغب إدارة روما الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة على أقل تقدير من أجل تدعيم صفوف الفريق في خط الوسط.

مورينيو يتدخل لحسم الصفقة

وأضافت الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، قد تدخل لإقناع اللاعب بقبول العرض مثلما فعل مع ديبالا خلال الأسابيع الماضية.

وكان قد غادر اللاعب الهولندي صفوف ليفربول وانضم لفريق باريس سان جيرمان إلا أنه لم ينجح في التأقلم داخل صفوف الفريق الفرنسي ليبدأ في التفكير في الرحيل عن صفوف النادي.

وكان قد شارك فينالدوم مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي في 38 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في إحراز 3 أهداف وصناعة 3آخرين.

يذكر أن روما قد نجح في التعاقد مؤخرا مع باولو ديبالا قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي وأشار النادي إلى أن اللاعب قد وقع على عقد لمدة ثلاث مواسم حتى 2025.