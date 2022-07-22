شكرا لقرائتكم خبر عن بالدليل - نجم يوفنتوس خارج الفريق الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عالمية عن اقتراب رحيل نجم فريق يوفنتوس الإيطالي عن النادي خلال فترة الانتاقالت الصيفية الحالية.

رامسي

وكانت تقارير صحفية قد أشارت الأيام الماضية بأن رامسي لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي بأي شكل ويرغب في الانتقال لأي ناد آخر.

فابريزيو رومانو يؤكد رحيل رامسي

ووفقا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو خبير الصفقات، فإن رامسي يتناقش في الوقت الحالي مع إدارة فريقه من أجل الرحيل عن صفوف الفريق وفسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين إلا أن الاتفاق لم يتم حتى الآن.

وأكد الصحفي بأن رامسي سيكون خارج حسابات الفريق الإيطالي خلال الموسم المقبل.

وكان قد عاد رامسي للنادي الإيطالي بنهاية الموسم الماضي، الذي أمضى نصفه الثاني معارا إلى رينجرز الاسكتلندي، في صفقة كلفت النادي الاسكتلندي قرابة 5 مليون يورو.

دليل رحيل رامسي

وتشير بعض الدلائل أن النجم الويلزي سيرحل عن صفوف الفريق هذا الموسم أولها تعاقد اليوفي مع كل من بول بوجبا وأنخيل دي ماريا، مما يجعل مشاركة رامسي مع الفريق صعبة للغاية في الموسم المقبل.

إضافة إلى ذلك، فلم يحصل اللاعب حتى الآن على رقم القميص الخاص به للموسم الجديد مما يعني أن رحيله أصبح قريبا جدا وأنه لن يتواجد داخل قلعة ملعب الآليانز الموسم القادم.