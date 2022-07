تايلور سويفت صاحبة أفضل أغنية للانفصال.. All Too Well

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت النجمة العالمية تايلور سويفت قائمة مجلة Billboard الشهرية في عالم الموسيقى بأغنية ‘All Too Well’ كأفضل أغنية انفصال على الإطلاق.

وكانت النجمة تايلور سويفت قد قدمت أغنية All Too Well على طريقة فيديو كليب إنما بشكل جديد أشبه بفيلم قصير من إخراجها.

وقد تحدث الكثير من التقارير حينها أن تايلور كانت تقصد في الأغنية الممثل جيك جلينهال.

ويظهر الفيديو الخاص بأغنية ‘All Too Well’ قصة حب فتاة مع شاب يكبرها في العمر بـ11 عاماً، ورغم محاولاتهما في إنجاح العلاقة بسبب الاختلافات الواضحة، ويبدو أن الشاب لم يتمكن من مواكبة تفكيرها خاصة وأنها كانت لم تكمل عامها الـ21 من عمرها بعد.

وشاركها في بطولة الكليب كل من الممثل ديلان اوبرين والممثلة الشابة سادي سينك.

يذكر أن موقع “The Sun” البريطاني كان قد كشف مؤخراً أن حبيب النجمة العالمية تايلور سويفت، النجم جو ألوين، قد عرَضَ منذ عدة أشهر عليها الزواج، بعد علاقة استمرت 5 أعوام حتى اللحظة، وقد وافقتْ بالفعل.

وتحاول النجمة إبقاء أمر خطوبتها سرياً؛ حيث بقي الأمر ضمن الأجواء الأسرية فقط وبعض الأصدقاء القلائل، وقد وصل الأمر بها إلى حد قيامها بارتداء الخاتم في المناسبات الضيقة، وخلعه أمام العيان؛ حتى لا يعلم أحد بالخطوبة خلال الفترة السابقة.

وأكد مصدر مقرَّب من الثنائي الخبر؛ حيث قال: “تايلور وجو سعيدان حقاً، ويحبان بعضهما بشكل كبير جداً، أعلنا خطوبتهما منذ عدة أشهر للعائلة فقط والأصدقاء المقربين، وهما يحاولان إبقاء خطوبتها بعيدةً عن الإعلام؛ لأن هذه الأمور خاصة بهما، وبالتأكيد في حفل زفافهما، لن تكون أية وسيلة إعلام حاضرة؛ بل سيكون الحفل بسيطاً تماماً كشخصيتيهما”.