السينما السعودية: تامر حسني تفوّق على توم كروز في المملكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحقق النجم المصري تامر حسني نجاحًا كبيرًا منذ طرح فيلمه الجديد “بحبك” في دور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي وبلدان الإغتراب في موسم أفلام عيد الأضحى.

تامر حسني تفوّق على كل الأفلام المعروضة في الصالات العربية، محققًا أعلى إيراد دولي في السينما، ونجح فيلم “بحبك” في جذب شريحة كبيرة من الجمهور، إذ تخطت إيراداته في المملكة العربية السعودية في أسبوعين فقط، إيرادات فيلم “توب غان: مافريك”، للنجم الأميركي توم كروز خلال 9 أسابيع من بدء عرضه.

وأعلن الحساب الرسمي للسينما السعودية بموقع “تويتر” عن تصدّر فيلم “بحبك” للنجم تامر حسني المركز الأوّل في Top 5 شباك التذاكر في المملكة، متجاوزًا بالترتيب فيلم “توب غان: مافريك” بطولة توم كروز.

وقال حساب “السينما السعودية” في تغريدة: “الحماس والحضور الكبير يحقق لفيلم بحبك المركز الأول في Top 5 شباك تذاكر السينما السعودية، متجاوز بالترتيب واحد من أكثر الأفلام حضور في تاريخ السينما السعودية Top Gun Maverick.. كالعادة أفلامك تامر حسني متواجدة بالقائمة”.

من جانبه ردّ تامر حسني على تغريدة “السينما السعودية” قائلًا: “كل الشرف اي أكون دائمًا قائمتكم، واحمد الله على المركز الأول وخصوصًا أنها منافسة مع اكبر افلام العالم الذي تم طرحهم منذ 9 أسابيع ولكن بحبك تخطى ووصل للمركز الأول من ثاني أسبوع، الحمدلله مبسوط من كل قلبي بالأخص لإنه فيلم من تأليفي واخراجي وموسيقتي التصويرية تحت شعار مفيش مستحيل احبكم من كل قلبي، شكرًا للسينما السعودية والشعب السعودي العظيم”.

يذكر أن فيلم “بحبك” هو من تأليف وإخراج تامر حسني، مونتيرعمرو عاكف، موسيقى تصويرية تامر حسني، مدير التصوير أحمد عبدالقادر، الصوت محمد عبدالسلام، الملابس هالة عمر، ويعرض جمهور عام بدون تصنيف عمري، في قرابة 96 دار عرض و200 شاشة.

وتتناول أحداث الفيلم حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويقع في حيرة ما بينهما بعد عودة حبيبته القديمة لحياته قبل زواجه من أخرى بأيام، والتي اختفت لظروف مرضية دون علمه، ويظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.