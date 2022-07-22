خالد الصاوي يكشف عن خطته لمواجهة فيروس كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان خالد الصاوي عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” مقطع فيديو كشف من خلاله عن خطته للتصدي لفيروس كورونا، بعد إصابته به.

وظهر الصاوي في الفيديو وهو في منزله قائلاً: “خمسة جد… بعد كام يوم من المرض اللعين الكورونا، أولاً الحالة النفسية متستسلموش هو ولا قوي ولا ذكي على الأقل في الأيام الأخيرة”. وأضاف: “هو مش قوي زي فيروس سي، وأهم حاجة في الكورونا الحالة النفسية متستسلموش واتعاملوا معاه بالند”.

وطمأن الصاوي جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكداً أنه بخير ويتلقى العلاج.

ومن المقرر أن يعود الفنان خالد الصاوي، الأيام المقبلة لتصوير مشاهده في مسلسله الجديد “أعمل إيه” مع الفنانة صابرين، وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبد الحميد، ويشارك في بطولته الفنانون: دنيا المصري، محمد مهران، صبري عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب وغيرهم، ومن المقرر عرضه قريباً، ويجسد الصاوي خلال الأحداث شخصية رب أسرة متزوج من صابرين.

ويعود الفنان خالد الصاوي من خلال هذا المسلسل للتعاون مع المؤلف محمد الحناوي والمخرج أحمد عبد الحميد بعد 11 عاماً من تقديمهم مسلسل “خاتم سليمان” الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2011 وحقق نجاحاً كبيراً وقتها وحاز إعجاب الجماهير.