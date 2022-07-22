الموت يفجع ياسمين صبري بأعز الناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فُجع الممثلة المصرية ياسمين صبري بوفاة جدتها، وودّعتها بتغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

وقالت ياسمين صبري: “إنا لله وإنا لله راجعون، توفيت جدّتي أسألكم الدعاء”.

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري كانت قد اعتذرت عن المشاركة في مسلسل “الشادر”، لرغبتها في العودة بسيناريو قوي بعد غيابها عامين عن الدراما، حيث كانت قد بدأت التحضيرات للمسلسل؛ ولكن في اللحظات الأخيرة اعتذرت عن العمل.

وكانت ياسمين صبري ستجسد خلال أحداث المسلسل وللمرة الأولى شخصية فتاة شعبية تعمل ضمن شادر لبيع السمك وتتعامل مع الصيادين الذين يتوافدون كل يوم إلى الشادر.