أحمد فلوكس يثير الجدل برسالة غريبة.. هل اعتزل التمثيل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان أحمد فلوكس جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فاجأ جمهوره ومتابعيه بمنشور أعلن فيه عن توبته والتقرب إلى الله، مطالباً الجميع بمسامحته والدعاء له بأن يتقبّل الله صالح أعماله، متعهداً ببذل قصارى جهده كي يكون على قدر التوبة والسير على الصراط المستقيم، ما دفع الكثير من الجمهور للسؤال عما إذا كان هذا المنشور توطئة لإعلان فلوكس اعتزال الفن.

وكتب فلوكس قائلاً: “أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله… لقد قررت أن أتوب إلى الله توبة نصوحة راجياً مغفرته وأن أبذل كل ما في وسعي على أن أكون على الصراط المستقيم… أرجو من أي شخص أسأت إليه في يوم من الأيام أن يغفر لي”.

وأضاف: “مسامح كل الناس ولا أريد شيء من أحد وأدعو لكل من عرفتهم في حياتي أن الله ينورهم كما أنار لي طريقي وأن يهديهم… دعواتكم أن يثبتني وبدعيلكم من قلبي… يا رب يغفرلي ويغفرلكم… تحياتي للجميع ودعواتكم”.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس هو فيلم “الممر” الذي عُرض عام 2019، وتدور أحداثه حول جهود الجيش المصري في حرب الاستنزاف، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.