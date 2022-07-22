حكم جديد على الضابط قاتل جورج فلويد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حكم على ضابط شرطة سابق في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية يوم الخميس بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة انتهاك الحقوق المدنية لجورج فلويد.

أدين توماس لين في فبراير، إلى جانب ضابطين سابقين في شرطة مينيابوليس، بتهمة اتحادية تتعلق بالحقوق المدنية تنبثق عن وفاة فلويد.

وذكرت هيئة محلفين اتحادية أنهم حرموا فلويد من حقه في الرعاية الطبية ولم يتدخلوا عندما ركع زميلهم ديريك شوفين على عنق الرجل الأمريكي من أصل أفريقي لأكثر من تسع دقائق أثناء اعتقاله في الشارع في 25 مايو 2020.

وقال القاضي بول ماغنوسون إن لين كان له “دور ضئيل” في الحادث. وأعرب أفراد عائلة فلويد عن إحباطهم من الحكم.

أثارت وفاة فلويد مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في صيف عام 2020 ضد وحشية الشرطة والعنصرية المنهجية.

وحكم على شوفين في محكمة اتحادية بالسجن 21 عاما في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة انتهاك الحقوق المدنية لفلويد.

ويتزامن الحكم مع الحكم الصادر عن محكمة بالولاية بحق شوفين بالسجن لمدة 22.5 عاما بعد إدانته بالقتل من الدرجتين الثانية والثالثة، فضلا عن القتل غير العمد من الدرجة الثانية.