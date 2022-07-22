آخر تطورات حالة حميد الشاعري بعد إصابته بوعكة صحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرض الفنان حميد الشاعري لوعكة صحية، مؤخراً، أقلقت جمهوره عليه خلال الساعات القليلة الماضية. وكشف طاهر فوزي، مدير أعمال الفنان حميد الشاعري، عن تطورات حالته الصحية.

وقال طاهر فوزي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بطمن حضراتكم على الكابو حميد الشاعري، الحمد لله صحته بخير وحالته اتحسنت، وهو دلوقتي في البيت، بس الدكتور قال مفيش زيارة، والحمد لله هو كويس، وإن شاء الله يتم شفاه كاملًا بإذن الله”. وأضاف: “دور برد شديد ونزلة حادة وتم العزل والالتزام مع متابعة الدكتور حتى التعافي بشكل تام.. شكراً لحضراتكم وقريب الكابو هيطمنكم بنفسه”.

من ناحية أخرى، كشف “نديم”، نجل حميد الشاعري في تصريحات صحافية، أن “والده يعاني من نزلة برد حادة، وبدأ في التحسن، وصحته جيدة”.

وأكد نجل حميد الشاعري أن “والده قام بإجراء مسحة طبية، وتم التأكد من أنه لا يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية”.

يشار إلى أنه كانت اشتعلت أزمة منذ أيام بين نجل حميد الشاعري، والموسيقار حلمي بكر، وذلك بعد 30 عاماً من صدور قرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء عضوية الفنان حميد الشاعري، ومنع التعامل معه بناء على قرار نائب رئيس مجلس النقابة وقتها الموسيقار حلمي بكر، والنقيب الموسيقار الراحل صلاح عرام، وتجددت سخونة الأزمة مؤخرا، عقب تصريحات “الشاعري” في برنامج “معكم”.

وتجددت الأزمة مع ظهور الفنان حميد الشاعري، في برنامج “معكم منى الشاذلي”، إذ تحدث عن أزماته، وقال: “حلمي بكر تاريخ، لكن كان هجومه على شخصي وعلى مشروعي زيادة شوية لمدة 10 سنين، وأنا لم أرد”.

نجل حميد الشاعري الموزع الموسيقي نديم الشاعري، من جانبه، وجه عبر صفحته في “فيسبوك”، رسالة غاضبة إلى الموسيقار حلمي بكر، داعياً بكر إلى التوقف عن التحدث في البرامج التلفزيونية عن الآخرين وإيذائهم بكلامه.

نديم أضاف،: ” الكابو كبير مقامه ومش بيرد عليك عشان هو أكبر من كده، وأكبر منك بالذات، ودايماً بيقولي ما تردش على حد. لكن ولاده كبروا ومش حيسمحوا إنك تقطع في أبوهم”. وواصل هجومه على الموسيقار حلمي بكر، كاتباً: “هو حضرتك بجد فاكر إن حميد هو اللي بوظ المزيكا في مصر؟.. المقسوم اللي حضرتك بتتكلم عليه هو اللي واكل بقاله 30 سنة مع كل الفنانين، وهو سر الاستمرارية والنجاح.. مفيش ألبوم بينزل غير ومقسوم الكابو رانن فى الودن”.

واختتم نجل الشاعري، فكتب: “لما مذيع صابغ شعره أبيض وفي اللفة يسألك سؤال زي ده، المفروض ردك يبقى تربوي قبل الفني إنه إزاي يسأل السؤال بالطريقة دي، لكن حضرتك كنت حتطير من الفرحة عشان السؤال فيه تقليل للكابو، حاول يا أستاذ حلمي تكسب الناس عشان الدنيا فانية، متبقاش خسران السيرة الطيبة وكمان الناس”.