حلا شيحة تثير حيرة جمهورها برسالة غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة حلا شيحة، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الصور لها مع صديقة لها وأخرى مع ابنتها علقت عليها برسالة غامضة أثارت حيرة جمهورها.

وعلقت حلا على الصور قائلة: “لحظات في حياتنا بتعدي مع ناس بنقابلهم مرة في العمر ولحظات مع اولادنا بنحس بيها بفرحة وحب وأمل ولحظات مع نفسنا بنتأمل فيها حياتنا كل أيامنا لحظات”.

وتابعت: “علشان كدة مفيش حاجة تستاهل الزعل والتفكير الزيادة وأجمل حاجة إن الواحد لما يتعب أو يحس إنه تايه أو متلخبط لازم يبقي متأكد إن مشاعره بتقوله حاجات محتاج يعرفها أو يفهمها أو يفهم نفسه أكتر.

وشغلت هذه الرسالة عدداً كبيراً من الجمهور بسبب عدم نشرها صورة برفقة زوجها الداعية معز مسعود، حسب ما اعتادت من قبل. ورجح البعض بأن هذه الرسالة من الممكن أن تكون بسبب خلافات بينها وبين معز مسعود، والبعض الآخر رجح انفصالهما، بحسب مجلة لها.