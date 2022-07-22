أكرم حسني يضع محمد منير في ورطة.. كلمات “للي” مسروقة؟!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بأنباء عديدة تداولتها وسائل إعلام مصرية، تحت عنوان: “كاتب مصري يتهم أكرم حسني بسرقة كلمات أغنية (للي) للفنان محمد منير”، الأمر الذي عكر صفو نجاح الثنائي خلال هذا العمل الذي كتب كلماته ولحنه الفنان أكرم حسني.

وفي التفاصيل فجّر الكاتب المصري أحمد أبو دياب، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما طرح تساؤلات عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، حول كلمات أغنية “للي” للكينغ محمد منير وأكرم حسني.. حيث كتب نصاً: “منذ ساعات طرحت شركة ideology productions المملوكة للفنان أكرم حسني أغنية “لِلي” للفنان الكبير (الكينغ) محمد منير، والأغنية من كلمات الفنان أكرم حسني”.

وأضاف: “مذهب الأغنية التي كتبها الفنان أكرم حسني يقول: “سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه، ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا، ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه، اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه”… متابعاً: “هناك موال رباعي للشاعر عادل صابر يقول: صَنـــْف الطحـين يتعــــرف ويبـــــان مــن ردُّه، وان كان سؤالك قبيح حيبان من ردُّه، كل البلايا لابد يكون لها أسباب، واللى فتَح باب خراب… واجب عليه ردُّه”.

وواصل: “لاحظت اتفاق السطر الأخير (الغُصن؛ كما يُسمّى عند كُتّاب الشعر الشعبي والأغاني والمواويل)، بين ما كتبه الفنان أكرم حسني في أغنيته: (اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه)، مع ما كتبه الأستاذ عادل صابر: “واللي فـتَح باب خراب… واجـب عليه ردُّه”.

واختتم: “هذا غير التماثل الكبير في المكتوب بشكل عام في السطور الأربعة بين مذهب الأغنية وموال الشاعر… هو ليس حكماً بالسرقة، لكنني أسأل كما أفكر بصوت واضح: ماذا يمكن أن نسمي ذلك؟”.

بعدما فجر الكاتب أحمد تلك الأزمة، التفت إلى الأمر الشاعر عادل صابر، الذي بدوره كتب منشوراً اتهم الفنان أكرم حسني، بسرقة كلمات أغنية “لِلّي” للفنان محمد منير، حيث كتب عبر فيسبوك: “بالتأكيد تعلمون أيها الأصدقاء بواقعة الأغنية الجديدة للفنان الكبير محمد منير التى طرحت أمس، التي لم أعلم بها ولا بوقائعها، إلا من خلال اتصال الكثير من الإعلاميين المشاهير والصحافيين، وأدباء وشعراء مصر الكبار، بعد طرح الأغنية الجديدة بساعة”.

وتابع: “لا أريد أن أطيل عليكم في الموضوع، لكن أوجزه الإعلامي الشهير بالتلفزيون المصري محمد موافي على صفحتي، والأديب الكبير أحمد أبو دياب، بهذا المنشور المكثف الذي وضح فيه ما حدث، بينما الأمر سيطرح قريباً أمام القضاء للحسم في الموضوع، وتولى القضية مكتب المحامي القدير المعروف في الأوساط الأدبية أدهم العبودي، وهو غني عن التعريف، وله صولات وجولات في قضاياه، من دون تجريح أو هجوم على أحد”.

الأزمة التي اندلعت عبر منصات التواصل، دفعت الفنان أكرم حسني، للدفاع عن نفسه، حيث كتب عبر فيسبوك: “قرأت بوستاً يتهمني بسرقة كلمات اغنية (للي) من شاعر من جنوب مصر، أريد أن أوضح نقاطاً معينة: (أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاحاً موقتاً، ولكن تشابه جملة من الأغنية التي تتكون من 12 بيتاً مع جملة للشاعر لا يعني السرقة إنما توارد الافكار أمر طبيعي”.

وأضاف: “عندما كتبت الاغنية كانت مكونة من 20 بيتاً اختار منها الكينغ 12 بيتاً، تم تسجيلها فلا أعتقد أن من كتب 20 بيتاً ستقف معه في جملة من أجل أن يسرقها”.

وتابع: “أنا أكتب أغاني منذ 8 سنين من خلال برامج ومسلسلات وأعمال فنية قدمتها، فكنت على سبيل المثال، هناك أغاني برنامج أبو حفيظة قبل استخدام لحن أي أغنية كنت أعود لجمعية المؤلفين والملحنين لأسدد الرسوم حفاظاً لأصحاب حقوق الملكية الفكرية، فمن يفعل ذلك صعب أن يضع نفسه في موقف مثل هذا”.

واختتم: “أنا كتبت المنشور هذا، ليس دفاعاً عن نفسي، لكنه لاحترامي للجمهور المحترم الذي يثق في، فأردت أن أوضح فقط”.