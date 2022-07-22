تطورات مثيرة في أزمة شيرين وحسام حبيب.. النائب العام المصري طرفًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدمت المطربة شيرين عبد الوهاب ببلاغ إلى النائب العام المستشار حماده الصادي، ضد طليقها الفنان حسام حبيب خلال الساعات الماضية.

المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض والإدارية العليا ومحامي الفنانة المصرية تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 32068 ضد حبيب… حيث جاء فيه: “الشاكية والمشكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شرعي، أثناء ذلك طلبت منه شراء سيارة فارهة لكي تستخدمها استخداماً شخصياً لها، فوكلت المشكو في حقه بوصفه زوجها في اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات شراء السيارة من معرض بريتش أوتوموتيف”.

وأضاف البلاغ: “ثم فوجئت الشاكية بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض، مع قيام المشكو في حقه بتسلم أوراق السيارة وإنهاء جميع أوراقها باسمه، كما تم استخراج رخصة السيارة باسمه، ونقل ملكيتها باسمه وبيانات السيارة موضوع البلاغ (مرسيدس 500$ 2021، شاس 15467 ليموزين موتور-30263762-2999 سم٣-سلندر-بنزين-أسود) لوحات معدنية /ل ق و273 وحدة مرور مصر الجديدة”.

وواصل: “عندما نشبت الخلافات الزوجية بينهما مؤخراً واستحال استمرار الزواج بينهما، اتفقا على الطلاق، كما تم إيقاع الطلاق بالفعل وطلبت منه نقل الملكية أو سداد ثمنها إلا أنه رفض وماطل، ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقاً”.

واختتم البلاغ: “استخدم المشكو في حقه أوراق المعرض وأنهى إجراءات نقل ملكية السيارة باسمه، فهذا يمثل طريقة من طرق النصب والاحتيال على الشاكية، مستغلاً العلاقة الزوجية بينهما، كما استغل ذلك لإتمام عملية النصب على الشاكية واستيلائه على السيارة”.

وكانت الفنانة المصرية، قد فجرت منذ أيام مفاجآت عديدة حول علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب، من بينها أنها كذبت على جمهورها بعد ظهورها حليقة الرأس، حيث نفت وقتها ما تردد بأنه من قام بفعل ذلك، بل إنها هي التي حلقت رأسها، لكنها كشفت عن أنه قام بحلق شعرها بعد مشاجرة كبيرة بينهما.