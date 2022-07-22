شكرا لقرائتكم خبر عن كيرة والجن بالمركز الرابع بقائمة أكثر 5 أفلام ربحا فى تاريخ السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع فيلم "كيرة والجن" بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، على عرش موسم أفلام 2022، خاصة بعدما حقق 78 مليون جنيه في السينمات منذ انطلاق عرضه في 30 يونيو الماضى، من إخراج مروان حامد، وسيناريو وحوار أحمد مراد، ونال الفيلم إشادات واسعة من الجماهير، لاسيما أنه من أفضل الأعمال السينمائية التى تناولت بالتفصيل حقبة الإنجليز فى مصر، وهو العمل المستوحى من رواية 1919.

وبعدما سجل الفيلم 78 مليون جنيه في دور العرض حتى الآن، واستمرار فترة عرضه لفترة طويلة، يدخل الفيلم بهذا الرقم قائمة أكثر 5 أفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية ، حيث يحتل المرتبة الرابعة فى القائمة التى يتصدرها فيلم الفيل الازرق 2 بـ 103 مليون جنيه، ويليه فيلم "ولاد رزق 2" بـ 101 مليو جنيه، ثم فيلم "كازايلانكا" الذى حقق 80 مليون جنيه .

و يتوقع النقاد الفنيين والمتخصصين أن يستمر "كيرة والجن" فى حصد إيرادات بمعدل يجعله يصل لـ 100 مليون جنيه، بل ويتخطى الرقم ويصبح الاعلى فى تاريخ السينما المصرية لاسيما أن الموسم مستمر لفترة طويلة، إضافة إلى بدء إجازة نهاية العام الدراسى، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة .

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيلم "كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.