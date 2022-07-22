شكرا لقرائتكم خبر عن The Bob's Burgers Movie يحقق 34 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأنيميشن The Bob's Burgers Movie إلى 34 مليونًا و 104 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم منذ يوم 27 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة 20th Century.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 31 مليونًا و 889 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و2 مليون و 214 الف دولار بـ دور العرض حول العالم، على أن يصل فيلم The Bob's Burgers Movie إلى عدد كبير من دور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم الأنيميشن يدور بعدما يحدث انفجار لـ خط المياه الرئيسية الذى يسبب إنشاء حفرة ضخمة أمام مطعم Bob's Burgers مباشرة، ما يؤدي إلى سد المدخل إلى أجل غير مسمى وإفساد خطط Belchers لصيف ناجح، وبالتالي بينما بينما يكافح "بوب'' و''ليندا '' من أجل الحفاظ على نشاطهما التجاري قائمًا، يحاول الأطفال في حل لغز قد ينقذ مطعم عائلتهم، ومع تصاعد المخاطر، يساعد هؤلاء المستضعفون بعضهم البعض في العثور على الأمل والقتال من أجل العودة، حيث ينتمون.

ويقوم ببطولة الفيلم كل من كريستين شال، زاك جاليفياناكيس، كيفن كلاين، هـ. جون بنيامين، جون روبرتس، دان مينتز، ديفيد وين، يوجين ميرمان، لاري ميرفي، سام سدر، يوجين شون، ومن إخراج الثنائى لورين بوشار، برنارد ديريمان، ومن كتابة وتأليف لورين بوشار، جيم دوتيرايف، نورا سميث.