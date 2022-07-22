ديانا حداد تعود بـ “مغنجة” بعد أنباء اعتزالها.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 22 يوليو 2022 03:58 صباحاً - عادت الفنانة اللبنانية ديانا حداد من جديد الى الساحة الفنية بعد أنباء اعتزالها عقب قيامها بحدف جميع صورها من حسابها عبر ”إنستغرام“.

وكان جمهور ديانا حداد قد فوجئ مؤخرا بحذفها جميع صورها على حسابها في ”إنستغرام“، وسط أنباء عن اعتزالها الفن بعد ظهورها مؤخرا بصورة من أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة.

غير ان ديانا حداد، عادت مساء الخميس، وقامت بنشر جزءًا من أغنية جديدة تستعد لتقديمها على طريقة الفيديو كليب بعنوان ”مغنجة“، عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“.

ظهرت ديانا حداد في الكليب بإطلالتين زرقاء وفوشيا، وعلقت عليها ”مغنجة..قريبا“، لتنفي بذلك شائعة اعتزالها.