شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق وميدو عادل ينضمان لمسلسل "المدينة الجامعية" أمام حورية فرغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج حسن السيد لـ"الخليج 365" آخر تطورات مسلسله الجديد "المدينة الجامعية" المكون من 10 حلقات وتقوم ببطولته الفنانة حورية فرغلى، مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع الفنانين أحمد وفيق، ميدو عادل ورانيا محمود ياسين للمشاركة في البطولة وتم تحديد منتصف أغسطس أو أول سبتمبر موعداً لبدء التصوير والعمل فكرة وإخراج حسين السيد، وتأليف سيد شحاته.

وخاضت حورية فرغلى مؤخراً تجربة الغناء لأول مرة من خلال أغنية بعنوان "القطة السافلة" من كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع ميدو راشد وجيفارا بابلو الذى يشاركها أيضًا في الغناء، ويأتي ذلك بعد نفى حورية الشائعات التي خرجت حول ارتباطها حيث أوضحت لـ"الخليج 365" إنها غير مرتبطة على الإطلاق، وأن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنها اذا ارتبطت ستعلن للجميع.

وكان آخر أعمال حورية فرغلى مسلسل "أيام" من 45 حلقة، تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى.

يذكر أن حسن السيد أخرج عدد من الأعمال منها فيلم "أسد سيناء" بطولة عمرو رمزى، نهى إسماعيل، حنان يوسف، حنان سليمان، وفيلم "عمارة رشدى" بطولة مدحت تيخة، نرمين ماهر، سمر جابر، حسن عيد، انجى خطاب، وفيلم "عطل فنى" بطولة مدحت تيخة، نرمين ماهر، ديانا هشام، طاهر أبو ليلة، وفيلم "الخروج عن النص" بطولة محمد نجاتى، تارا عماد، راندا البحيرى، نرمين ماهر، حسن عيد، فضلا عن إخراجه عدد من الكليبات.