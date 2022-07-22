شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تنضم فى اللحظات الأخيرة لأبطال "فى عز الضهر" مع مينا مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة جميلة عوض في اللحظات الأخيرة إلى أبطال فيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، حيث جاء التعاقد مع جميلة بعدما اعتذرت الفنان هنا الزاهد، والفيلم كان قد انطلق تصويره منذ فترة وتوقف طوال الفترة الماضية.

وصورت جميلة عوض عدة مشاهد في أحداث الفيلم خلال الأيام الماضية، بمصاحبة أبطال الفيلم حيث جمعت المشاهد كلا من مينا مسعود، وإيمان العاصى، وشيرين رضا، ومحمود حجازى، وآخرون، حيث صور فريق العمل مشاهد متفرقة خلال الفترة الماضية .



جميلة عوض

فيلم "فى عز الضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحد من أمنياته منذ الصغر، والعمل بطولة مينا مسعود، إيمان العاصى، شيرين رضا جميلة عوض ، ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع إحدى ممثلات الفيلم.

يشار إلى أن آخر أعمال جميلة عوض، فيلم "المحكمة" ويشارك في بطولته كلا من فتحى عبد الوهاب، غادة عادل، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، إخراج محمد أمين.