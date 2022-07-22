شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دويتو مصطفى قمر ومحمد نور "شوفتوا القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان مصطفى قمر ومحمد نور في أغنية دويتو بعنوان "شوفتوا القمر" من كلمات أحمد علاء الدين ولحن محمد نور وتوزيع محمد شفيق وهندسة صوتية محمود عزت، وتم الانتهاء من تسجيلها حيث من المقرر طرحها يوم الخميس 28 يوليو الجاري.

الأغنية يضمها الألبوم الجديد للفنان محمد نور والذي يحمل عنوان " الحب"، ومن المقرر طرح أغانيه على فترات خلال موسم صيف 2022، ويحتوى على 8 أغنيات بمشاركة عدد من أشهر الشعراء والموزعين والملحنين.

وكان محمد نور قد طرح "ماتجيش على نفسك" التى تعد إحدى أغاني ألبومه الجديد "الحب"، عبر يوتيوب، وهي من كلمات أحمد علاء، ألحان محمد نور، توزيع محمد شفيق، مكس وماستر ياسر أنور.