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تفاصيل دويتو مصطفى قمر ومحمد نور "شوفتوا القمر"

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القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان مصطفى قمر ومحمد نور في أغنية دويتو بعنوان "شوفتوا القمر" من كلمات أحمد علاء الدين ولحن محمد نور وتوزيع محمد شفيق وهندسة صوتية محمود عزت، وتم الانتهاء من تسجيلها حيث من المقرر طرحها يوم الخميس 28 يوليو الجاري.

 

الأغنية يضمها الألبوم الجديد للفنان محمد نور والذي يحمل عنوان " الحب"، ومن المقرر طرح أغانيه على فترات خلال موسم صيف 2022، ويحتوى على 8 أغنيات بمشاركة عدد من أشهر الشعراء والموزعين والملحنين.

وكان محمد نور قد طرح "ماتجيش على نفسك" التى تعد إحدى أغاني ألبومه الجديد "الحب"، عبر يوتيوب، وهي من كلمات أحمد علاء، ألحان محمد نور، توزيع محمد شفيق، مكس وماستر ياسر أنور.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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