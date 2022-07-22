شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقى حفلاً غنائيًا غدا السبت فى منطقة الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، وحقق من خلالها نجاحا كبيرا وشعبية عريضة.

وكان قد أحيا النجم محمد حماقى مؤخرًا حفلاً موسيقيًا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى شاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفنى.

وطرح محمد حماقي مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم.