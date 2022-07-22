شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى فى أحضان فيريرا احتفالا بفوز الزمالك على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمد هنيدى -المعروف بانتمائه لنادى الزمالك- بفوز فريقه على غريمه الأهلى، إذ نشر صورة مفبركة على حسابه على "فيس بوك" يحتضن فيها المدير الفني للزمالك فيريرا، وعلق: "‏مبرووووووك للأبطال مبروك لكل جمهور الزمالك". وفاز نادى الزمالك فى مباراة نهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف للنادى الأهلى.



هنيدى

ولا توجد أى مناسبة أو تريند أو كوميكس ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعى إلا وتجد النجم محمد هنيدى يعلق عليه بخفة ظله المعهودة، مما جعل الجمهور ينتظر تعليقاته أو إفيهات بشكل يومى.

ومن أحدث ما نشره النجم محمد هنيدى كانت صورة ابنه وهو فى صالة الألعاب الرياضية، بجسم رياضى مثالى وذى عضلات قوية، كما نشر بجانب صورة ابنه، صورته وهو يرتدى بدلة العضلات فى مشهد من فيلمه الشهير "فول الصين العظيم"، وعلق هنيدى على الصورتين بعد نشرهما عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، "لما تكسل طول حياتك تروح الجيم وابنك يحقق لك أحلامك ومن غير بدلة عضلات".

جاء هذا بعدما سبق وشارك النجم محمد هنيدي، متابعيه وجمهوره بصورة له من الطفولة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وبجوارها صورة لابنه فى نفس المرحلة العمرية والتى ظهرا فيها وهما على ضفاف أحد الشواطئ مرتدين المايوه.

وكتب هنيدى ساخرا: "انا واحمد ابني، فينا كرش من بعض"، وسرعان ما استقبل البوست تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه وجمهوره ليسارع ويضيف صورة جديدة لابنه فى الفترة الحالية داخل صالات الجيم وكتب "احمد بعد ما خان عهد كرش العيلة وقالى لن أعيش بكرش ابى وعمل فورمه وبقى فرفور".

كما أضاف هنيدى فى التعليقات: "أحمد لاعب كورة محترف ودلوقتى نفسى يبقى لاعب كورة مشهور ويبقى خليفة هارى ماجواير"، فى إشارة ساخرة للاعب نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى الذى يسخر منه الكثيرون بسبب أخطائه الدفاعية القاتلة.