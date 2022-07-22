شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جدة ياسمين صبرى.. والفنانة تطالب جمهورها بالدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، جدة الفنانة ياسمين صبرى، حيث نشرت تدوينة لها عبر موقع التدوينات "تويتر"، وكتبت خلالها: "انا لله وانا اليه راجعون توفيت جدتي.. اسألكم الدعاء".



وفاة جدة ياسمين صبرى

وتواجدت ياسمين صبرى مؤخراً خارج مصر لقضاء اجازتها، حيث تواجدت في فرنسا وحضرت بعض فعاليات مهرجان كان السينمائي وخاضه حفل العشاء الذى أقامه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، للاحتفال بدور المرأة فى السينما على هامش مهرجان كان، وانتقلت بعدها لاستكمال اجازتها في احدى جزر المحيط الهندى.

على جانب آخر، تستكمل ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد "شغل عصابات" خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، والذى يتم اختيار باقى أبطال العمل، وتدور أحداثه في إطار لايت.

يذكر آخر أعمال ياسمين صبرى الدرامية مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي.