شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام عيد الأضحى 2022 تحصد أكثر من 3ملايين جنيه إيرادات فى شباك تذاكر أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أفلام عيد الأضحى 2022، إيرادات بلغت 3 ملايين و 200 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الأربعاء، وجاءت هذه الإيرادات موزعة على 3 أفلام، كالتالى: فيلم "كيرة والجن" حقق مليون و 500 ألف جنيه، فيلم "بحبك" حصد 925 ألف جنيه، فيلم "عمهم" حقق 755 ألف جنيه.

فيلم "كيرة والجن" وصلت اجمالى إيراداته 79 مليون و500 ألف جنيه خلال 3 أسابيع عرض، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

فيلم "بحبك" وصلت محصلة ايراداته 32 مليون و 500 ألف جنيه في أسبوعين عرض، والفيلم يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "عمهم" حقق اجمالى إيرادات بلغت 28 مليون و150 ألف جنيه، وهو بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.