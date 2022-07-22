شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يرد على اتهامه بسرقة أغنية "للّى": توارد الأفكار أمر طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الفنان أكرم حسنى على اتهامه بسرقة كلمات أغنية "للّى" للكينح محمد منير، التى طرحت أمس الأربعاء، من قبل الشاعر عادل صابر، ولجوء الأخير للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية .

وجاء فى رد أكرم حسنى على صفحته على "فيس بوك": قريت من شوية بوست بيتهمنى بسرقة كلمات أغنية (للى) من شاعر من جنوب مصر الحبيب وبعدها أكتر من صحفى كلمنى بيطلب منى رد على الاتهام ده.. فخلونى أوضح كذا نقطة :

1 - كل الحب والاحترام والتقدير لكل موهبة فنية بتقدم فن يحترم الجمهور وجنوب مصر خرجلنا شعراء وأدباء كتير على رأسهم الخال الأبنودى رحمة الله عليه.

2 - أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة الفنية تصنع نجاحا مؤقتا.

3 - تشابه جملة من الأغنية التى تتكون من 12 بيت مع جملة للشاعر لا يعنى السرقة وإنما توارد الأفكار أمر طبيعى.

4 - لما كتبت الأغنية كانت مكونة من 20 بيت اختار منهم الكينج 12 بيت وتم تسجيلهم فمعتقدتش اللى كتب 20 بيت هتقف معاه فى جملة عشان يسرقها.

5 - أنا بكتب أغانى بقالى أكتر من 8 سنين من خلال برامج ومسلسلات وأعمال فنية قدمتها وكنت على سبيل المثال فى أغانى برنامج أبو حفيظة قبل ما بستخدم لحن أى أغنية فى البرنامج برجع لجمعية المؤلفين والملحنين وأسدد الرسوم حفاظا لأصحاب حقوق الملكية الفكرية.. ف اللى يعمل كدة بيتهيألى صعب يحط نفسه فى موقف زى ده.

6- أنا مهنتى الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغانى من باب الهواية ف أنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسى كشاعر.. أنا بعمل ده بحب.

7 - وأخيرا.. أنا كتبت البوست ده مش دفاعا عن نفسى ولكن لاحترامى للجمهور المحترم اللى بيثق فيا ف حبيت أوضح له.



أكرم حسنى

وكان الشاعر عادل صابر اتهم الفنان أكرم حسنى، بسرقة كلمات أغنية "للّى" للكينح محمد منير، وقرر الأول اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكرم حسنى واللجوء للقضاء.

وأعلن الشاعر عادل صابر أن القضية ستطرح قريبا أمام القضاء للحسم فى الموضوع وقد تولى القضية مكتب المحامى أدهم العبودى، دون تجريح أو هجوم على أحد، بحسب قوله.

من جانبنا، تواصل ”الخليج 365” مع الفنان أكرم حسنى للرد على تلك الاتهامات، لكنه رفض التعليق واكتفى بالقول: "الكلمات أمام الناس.. ولهم الحكم والتعليق".

يذكر أن مذهب الأغنية التى كتبها الفنان أكرم حسنى يقول:

سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه

...

أما الموال الرباعي للشاعر عادل صابر يقول:

صَنـــْف الطــحــــين يتعــــرف ويبـــــان مــن ردُّه

وان كــــان ســــؤالك قبـيــح حــيـبـــان مـــن ردُّه

كُـــــل البــــلايــــا لابــــُد يكــــون لهـــا أسبــاب

واللى فـــتَح بــاب خراب... واجــب عليـــه ردُّه