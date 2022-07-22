شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمة الفنون تنعى الموسيقار فتحى الخميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت أكاديمية الفنون، الموسيقار فتحى الخميسي، الذى توفى اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.



فتحى الخميسى

ويعتبر الموسيقار فتحى الخميسى أستاذ علوم الموسيقى، حصل على الدكتوراه من الاتحاد السوفييتى، ويعد أستاذ دكتور بقسم علوم الموسيقى، ورئيس القسم الأسبق بالمعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.

قدم فتحى الخميسى، العديد من المؤلفات الموسيقية البارزة فى الأوبرا المصرية منها سيمفونية بعنوان غضب النيل، كما أعد الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية فى السينما منها "ست الستات" و"عائلات محترمة"، وللمسرح الموسيقى التصويرية لمسرحية شكسبير يوليوس قيصر.

وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج كتاب "فى النقد الموسيقى"، تأليف د. فتحى الخميسى، الملحن والمؤلف الموسيقي وصاحب سيمفونية "غضب النيل" والرئيس السابق لقسم علوم الموسيقى بأكاديمية الفنون.