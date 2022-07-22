شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر فاروق رشاد: تامر حسنى وش خير على كل اللى بيشتغل معاه وسعيد بنجاحى معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر فاروق رشاد عن سعادته للمشاركة فى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، بأغنية "أنت اختيار والذى ينافس به النجم تامر حسنى فى موسمى عيد الأضحى والصيف فى السينمات.

وقال الشاعر فاروق رشاد فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: شرف كبير لي التعاون مع نجم بحجم تامر حسني نظرا لشعبيته الكبيرة فى مصر والوطن العربى وأنا واحد من جمهور تامر ومتابعيه قبل ما أكون صانع ودائما تامر وش خير على كل اللي بيشتغلوا معاه.

وتابع فاروق رشاد: "تامر حسنى من الفنانين اللي عارفه هى عايزه ايه وعنده تارجت وحلم كل سنة لازم يحققه سواء فى التمثيل أو غناء الحفلات اللى كسر فيها أرقام قياسية، وهو مصدر طاقة إيجابية لكل اللي بيقرب منه وكنت فخور بكلام تامر معايا عن الأغنية في العرض الخاص قد ايه فرق معايا جدا ربنا يكتبلنا النجاح ونكون وش خير علي بعض دائما".

وأضاف فاروق رشاد: "أغنية انت اختيار هي أغنية نهاية فيلم بحبك وأنا شايف أن الفيلم هايكون من الأفلام اللى هتعيش كتير لتامر حسنى لأنه فيه تعب ومجهود من كل صناعه، وسعيد جدا من ردود الفعل على الفيلم والأغانى الموجود به وتفاعل الجمهور معه ".

واستكمل فاروق رشاد: "سعيد أيضا بأول تعاون مع الملحن الكبير تامر علي وهو من الملحنين العظماء اللى التاريخ هيقف عندهم كتير لتميزه الكبير لسنين طويلة على الساحة الفنية وما يقدمه من اختلاف وتطور فى المزيكا وان شاء الله انتظروا اعمال قادمة بينا ترضي الجمهور والنقاد".

أغنية "انت اختيار" غناء تامر حسنى، كلمات فاروق رشاد، ألحان تامر على، توزيغ وميكس يحيى يوسف، ماستر على فتح الله، وهى إحدى أغنيت فيلم "بحبك" وضمن أغنيات البوم تامر حسنى الجديد "عشأنجى" المقرر طرحه غدا بحفل العلمين الجديدة.