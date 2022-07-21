شاهد الإعلان التشويقي لمسلسل House of the Dragon

بيروت - نادين محمد - لكل عشاق مسلسل House of the Dragon كشفت شبكة HBO عن الإعلان التشويقي للمسلسل المنتظر عرضه قريبًا على شبكة HBO Max.

وكشف الفيديو عن مجموعة هامة ومشوقة من العمل الجديد، حيث ظهر العرش الحديدي الشهير، والتنانين، والمعارك التي تميزت بها سلسلة HBO الأصلية، Game Of Thrones، والذي سيبدأ عرضه بداية من يوم 21 أغسطس المقبل.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.

كما شارك المؤلف جورج آر مارتن انطباعاته الأولى عن سلسلة House Of The Dragon، من خلال مدونته الشخصية، حيث قال مارتن "هذا المسلسل يجب أن يكون على قائمة أهم المسلسلات للعام الجديد 2022"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وأكمل مارتن "أنا بالتأكيد اعرف الكثير عن ما ستراه في المسلسل الجديد، فأنا من كتبه، ورأيت مقطعًا تقريبيًا من الحلقة الأولى، وأحببته، شعرت أنه مظلم، وقوي، وعميق، ولكن بالطريقة التي يفضلها خيالى وأنا أكتب".

وأنهى مارتن حديثه قائلا "إن طاقم الممثلين وخلف الكاميرات يقومون بعمل رائع، كما هو الحال مع Game Of Thrones، لن يعرف معظم المشاهدين مجموعة من الممثلين الجدد، لكني أعتقد أنك ستقع في حب الكثير منهم، وبالتالي أعتقد أن عائلة Targaryens في أيد أمينة".