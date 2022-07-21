تدريس مسيرة هاري ستايلز في جامعة تكساس الأمريكية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيتمكن طلاب الجامعات في تكساس من عشاق المغني وكاتب الأغاني “هاري ستايلز” قريباً من دراسة عمل مغني فرقة One Direction السابق حيث أصبح رسمياً مادة دراسية.

بحسب موقع Fox News، ستقدم جامعة ولاية تكساس في سان ماركوس دورة جامعية حول المغني كما كانت ابتداءً من ربيع عام 2023. سيقوم الأستاذ المساعد للتاريخ الرقمي الدكتور “لوي دين فالنسيا” بتدريس الدورة بعنوان “هاري ستايلز وطائفة المشاهير: الهوية والإنترنت وثقافة البوب الأوروبية”.

وفقًا لنشرة الفصل الدراسي، ستركز دورة الكلية الفخرية على موسيقى ستايلز، جنباً إلى جنب مع التطور الثقافي والسياسي للمشاهير المعاصرين فيما يتعلق بمسائل النوع والعرق والطبقة والأمة والعولمة والإعلام والأزياء، ثقافة المعجبين وثقافة الإنترنت والنزعة الاستهلاكية.

لن يدرس الطلاب فقط العمل الفردي لـ”ستايلز”، بما في ذلك ألبوماته وأفلامه، ولكن الدورة ستستكشف الألبومات التي أصدرتها فرقته السابقة One Direction.

يذكر أن “هاري ستايلز” ليس الفنان الوحيد الذي تُدرَّس مسيرته، فقد قدم معهد كلايف ديفيس بجامعة نيويورك أول دورة تدريبية له على الإطلاق حول “تايلور سويفت”، وأثرها الثقافي لتدريب الطلبة على إرث المغنية الفائزة بجائزة غرامي الموسيقية، وتدريبهم على تأليف الأغنية، والانغماس في الموسيقى الشعبية، والتي بدأت في 26 يناير واستمرت حتى 9 مارس، وفقاً لموقع Variety.

غطت الدورة التدريبية تطور “سويفت” كرائدة أعمال مبتكرة في مجال الموسيقى، وإرث مؤلفي أغاني البوب ، وخطابات الشباب والفتاة ، وسياسة العرق في الموسيقى الشعبية المعاصرة.