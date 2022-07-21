انتقادات لخطاب الأمير هاري في الأمم المتحدة.. مستوحى من خطاب سابق للأمير ويليام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجه الأمير “هاري” انتقادات حادة أثناء مخاطبته الأمم المتحدة يوم الاثنين، حيث اتهم عشاق العائلة المالكة دوق ساسكس، بنسخ ولصق خطاب شقيقه الأكبر الأمير “ويليام”. وفقاً لموقع News، ألقى دوق ساسكس خطاباً مؤثراً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث احتفل هو وزوجته “ميغان ماركل” باليوم الدولي لـ”نيلسون مانديلا”.

بالإضافة إلى التحدث بحماسة عن الزعيم الجنوب إفريقي السابق، أخبر “هاري” كيف سعى إلى العزاء في إفريقيا بعد وفاة والدته، الأميرة “ديانا”، الأمر الذي دفع المعجبين إلى رسم أوجه تشابه مع العبارات التي استخدمها دوق كامبريدج الأمير “ويليام” في خطاب ألقاه العام الماضي.

ويبدو أن المقطع الذي يقارن الخطابين جنباً إلى جنب يُظهر بعض أوجه الشبه، حيث أشار خطاب الأمير “ويليام” عام 2021 في كنيسة اسكتلندا إلى نقاط نقاش مماثلة.

في إشارة إلى وفاة والدته، قال “ويليام”: “وفي أيام الحزن المظلمة التي تلت ذلك، وجدت الراحة والعزاء في الهواء الطلق الاسكتلندي”. في خطاب “هاري”، أشار الدوق أيضاً إلى والدته الراحلة الأميرة “ديانا” عندما تحدثت عن إفريقيا، قائلاً: “إنه المكان الذي شعرت فيه بأنني أقرب إلى والدتي وطلبت العزاء بعد وفاتها”.

وقال دوق كامبريدج في خطابه عام 2021: “لقد قابلت كاثرين هنا في اسكتلندا، قبل 20 عاماً. وغني عن القول، أن الوقت الذي تقابل فيه زوجتك المستقبلية يحتل مكانة خاصة جداً في قلبك”. وبالمثل، تحدث “هاري” عن “ميغان ماركل”، مضيفاً: “وحيث علمت أنني وجدت رفيقاً في زوجتي”.

واشتعل موقع تويتر بردود الفعل عندما كتب أحد المستخدمين تعليقاً على الفيديو جاء فيه: “الأمير هاري قام فقط بنسخ ولصق خطاب الأمير ويليام في كنيسة اسكتلندا لعام 2021”. قال آخر: “علمت أنني سمعت ذلك من قبل. ليست هذه هي المرة الأولى التي ينسخ فيها هاري من ويليام”. وأضاف شخص آخر: “ليس لديك ما تقوله ولكن لا تنسخ خطاب أخيك”.

بالإضافة إلى الإشادة بإرث “مانديلا”، تحدث الأمير “هاري” عن مخاطر تغير المناخ، ووباء فيروس كورونا، وقوانين الإجهاض في الولايات المتحدة. قال: “نحن نعيش في جائحة تستمر في تدمير المجتمعات في كل ركن من أركان العالم. يتسبب تغير المناخ في إحداث فوضى على كوكبنا، حيث يعاني أكثر الأشخاص ضعفاً منه، وتسليح الأكاذيب والمعلومات المضللة على حساب الكثيرين. إننا نشهد هجوماً عالمياً على الديمقراطية والحرية- سبب حياة مانديلا”.

وأشاد الكثير من الناس بالنقاط، وعلق أحدهم قائلاً: “أفضل خطاب للأمير هاري في يوم مانديلا، إنه آسر ومحفز للأفارقة”. وقال آخر: “ألقى دوق ساسكس بياناً قوياً ومؤثراً في الأمم المتحدة في نيويورك اليوم. لقد أظهر أنه على اتصال دائم مع الناس على الأرض لفهم تحدياتهم بشكل خاص.

يأتي ذلك في الوقت الذي واجه فيه دوق ودوقة ساسكس احتجاجات خارج خطاب الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب ما ورد رفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها: “قضى مانديلا 27 عاماً خلف القضبان في جنوب إفريقيا. أمضت ماركل 18 شهراً في القلاع واشتكت على شاشة التلفزيون أثناء جائحة. لماذا هم هنا؟”.

كما تعرض الدوق للسخرية بسبب المقاعد الفارغة خلال خطابه بعد ظهور لقطات تظهر قاعة الجمعية. علق أحد مستخدمي تويتر ساخراً: “لقد كان منزلاً مزدحماً”. وأضاف آخر: “كان خطاب الأمم المتحدة الكبير اليوم بمثابة تمثال نصفي لهاري! كانت الغرفة فارغة تقريباً!”.