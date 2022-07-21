بعد عودتها لجمهورها.. ديانا حداد تعلن عن مفاجأة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة لجمهورها، أعلنت النجمة ديانا حداد عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بعنوان “وحشني شخص” وذلك بعد أيام قليلة من عودتها إلى التواصل مع جمهورها عقب انقطاع لفترة عن مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت ديانا حداد عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ترويجي لأغنية “وحشني شخص”، وظهرت من خلاله وهي تقول عنوان الأغنية، وعلّقت قائلةً: “ترقبوا.. وحشني شخص”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي ديانا مع الفيديو، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للأغنية الجديدة.

وكانت ديانا حداد قد عادت مؤخراً إلى “انستغرام” بمقطعي فيديو بالأبيض والأسود، وعلّقت قائلةً: “ما يبدو وكأنه النهاية غالبًا ما يكون البداية”، في إشارة إلى أنها بداية جديدة.

وكانت ديانا حداد قد حذفت قبل مدة كل الصور والفيديوهات عبر حسابها على انستغرام ما جعل الكثير من الأخبار تتردد عن نيتها بالاعتزال قبل أن تخرج بتصريح نفت فيه تماماً ما تردد عن اعتزالها الفن، وقالت إنها فقط احتاجت فرصة للبقاء “مع نفسها” في فترة راحة، بعيدة عن السوشيال ميديا، ولمست خلال هذه الفترة محبة جمهورها لها.

وقالت ديانا حداد خلال تسجيل عبر برنامج ET بالعربي، إنها تتمتع بصحة جيدة ولن تعتزل الفن كما خمن البعض، معلقةً: “أخذت فرصة لنفسي وابتعدت شوية عن السوشيال ميديا، وخلال هذه الفترة لمست قد إيه محبة الناس كبيرة والإعلام والميديا والجمهور الغالي”.