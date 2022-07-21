شكرا لقرائتكم خبر عن سهيلة بهجت تطرح أحدث أغنياتها "على كلامك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة سهيلة بهجت أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "على كلامك" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات روماينا، وألحان حازم مطر، وتوزيع محمد العشى.

وتقول كلمات الأغنية:

علي كلامك..

مافيش غير الفراق بينّا

وقلة حيلة منعاك تبتدي المشوار

ومليون صعب نتقابل في أي حياة!

علي كلامك..

مافيش حاجة ابتدت بينّا

وأوهامي بلاش منها ، بلاش إصرار

وحبك غلطتي لوحدي ، أفوق و انساه!

علي كلامك مافيش داعي

لدمعة حزن في وداعي

لا عِشرة أصونها ولا اراعي..

شعور عشناه!

وعلي كلامك مايلزمنيش

أكون مع حد مافهمنيش

و قدّرته، ماقدّرنيش..

ظلمنى معاه!

وتستعد المطربة سهيلة بهجت، لطرح أغنية جديدة بعنوان "اتكلم"، من كلمات الشاعرة روينة، وألحان ممدوح الجبالى وتوزيع أشرف محروس، وتريات مدحت عبد السميع، تنفيذ مادو، هندسة صوت ايهاب نبيل.

سهيلة بهجت سبق وشاركت فى برنامج the voice kid، وقام الموسيقار الدكتور ممدوح الجبالى بتلحين قصيدة "دمشق" للشاعرة هيفاء الجبرى واختار المطربة الصاعدة سهيلة بهجت لتغنيها مع توزيع موسيقي لعمرو عبد العزيز ومهندس الصوت محمود عزت والميكساج والديجيتال ماستر للمهندس إيهاب نبيل.