شكرا لقرائتكم خبر عن شاعر يتهم أكرم حسنى بسرقة كلمات أغنية "للّى".. والفنان يرد: الحكم للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم الشاعر عادل صابر، الفنان أكرم حسنى، بسرقة كلمات أغنية "للّى" للكينح محمد منير، التى طرحت أمس الأربعاء، وقرر الأول اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكرم حسنى واللجوء للقضاء.

وأعلن الشاعر عادل صابر، إن القضية ستطرح قريبا أمام القضاء للحسم فى الموضوع وقد تولى القضية مكتب المحامى أدهم العبودى، دون تجريح أو هجوم على أحد – بحسب قوله –

كان الكاتب أحمد أبو دياب، قد كشف عن قيام أكرم حسنى باستخدام بعض الألفاظ والأبيات الشعرية فى أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم "للي" وقام بغنائها الكينج محمد منير، من أبيات شعر كان كتبه الشاعر عادل صابر عام 2011.

من جانبنا، تواصل ”الخليج 365” مع الفنان أكرم حسنى للرد على تلك الاتهامات، لكنه رفض التعليق واكتفى بالقول: "الكلمات أمام الناس.. ولهم الحكم والتعليق".

يذكر أن مذهب الأغنية التى كتبها الفنان أكرم حسنى يقول:

سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه

...

أما الموال الرباعي للشاعر عادل صابر يقول:

صَنـــْف الطــحــــين يتعــــرف ويبـــــان مــن ردُّه

وان كــــان ســــؤالك قبـيــح حــيـبـــان مـــن ردُّه

كُـــــل البــــلايــــا لابــــُد يكــــون لهـــا أسبــاب

واللى فـــتَح بــاب خراب... واجــب عليـــه ردُّه