شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو السعود.. أعمال خالدة ونقيب للموسيقيين ومكتشف النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تردد خلال الأيام الماضية اسم الموسيقارالراحل حسن أبو السعود ، وذلك بعد تصريحات أدلت بها شيرين عبد الوهاب حول علاقتها بطليقها حسام حبيب، إذ قالت: "أنا كنت زى البدر، ولما اتجوزت حسام حبيب بقيت زى حسن أبوالسعود"، مما أثار غضب أسرة الفن "أبو السعود" وأصدرت بيانا للرد على شيرين.

الفنان حسن أبو السعود ولد فى عام 1948 فى مدينة المحلة الكبرى. وينتمى لأسرة فنية فوالده كان من أمهر عازفى آلة الكلارينيت الموسيقية وأصبح رئيساً لإذاعة ليبيا فى أواخر الستينيات حيث قضى حسن طفولته. وتخرج فى كلية التجارة بجامعة القاهرة العام 1970 .

بدأ مسيرته الفنية كعازف أكورديون فى "فرقة صلاح عرام" الموسيقية، ثم ترك الفرقة وسافر إلى اليابان بصحبة فرقة رضا للفنون الشعبية حيث درس الموسيقى الغربية على يد مدرس ياباني. وتجول مع فرقته فى عدة بلدان أوروبية للعمل ودراسة الموسيقى الغربية. كما تدرج فى العمل النقابى، حتى أصبح نقيبًا للموسيقيين من 2002 إلى 2007

اكتشف حسن أبو السعود المطرب الشعبى أحمد عدوية، وقام بتلحين أشهر أغانيه مثل: "بنت السلطان، صبح الصباح، تيجى ياهوى، هز ياحب، إلا ده ياعزال".

كما قدم لشيرين عبد الوهاب أغنية "ما تجرحنيش"، وتعاون مع محمد منير فى أغنيات: لما النسيم ويابلح ابريم وبالحظ وبالصدف، وقدم لهانى شاكر: لو بتحب، ولخالد عجاج: فى ناس وأصعب حب، ولحن لتامر حسنى أول أغنياته الشهيرة "حبيبى وأنت بعيد"، هذا بجانب تعاونه مع نجوم التسعينيات وأبرزهم إيهاب توفيق وحسن الأسمر وراغب علامة وهشام عباس وبهاء سلطان وخالد على وعاصى الحلانى.

يعد أبو السعود علامة بارزة فى تاريخ الموسيقى التصويرية بالسينما المصرية حيث قام بتأليف الموسيقى التصويرية لأكثر من 75 فيلم سينمائى وأكثر من 35 مسلسلا، من أشهرها سلام ياصاحبى وحنفى الأبهه والكيف والعار والبيضة والحجر وجرى الوحوش. ومسلسل لن أعيش فى جلباب أبى.

وفى المسرح وضع أبو السعود موسيقى مسرحية "شارع محمد على" لشريهان وفريد شوقى"، و "بهلول فى إسطنبول" لسمير غانم، و"لعبة الست" لمحمد صبحى.

شغل منصب نقيب الموسيقيين من 2002 الى 2007، وكان أول نقيب يفتح ملف المعاشات ورعاية المتقاعدين، ووقف انتهاكات العقود بين نجوم الغناء وشركات الإنتاج، توفى يوم الثلاثاء 17 أبريل عام 2007 إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية.