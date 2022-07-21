شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يعلن وفاة عمه وينعيه: قضيت عمرك بالكفاح وراء لقمة العيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، عم الفنان السورى مجد القاسم، حيث أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمته تعالى عمي الغالي أبو إسماعيل صقر إبراهيم القاسم".

وتابع مجد القاسم: "ألف رحمة ونور على روحك يا عمى طول عمرك مفضل علينا قضيت عمرك بالكفاح والتعب وراء لقمة العيش الحلال وعشت عزيزا كريما سندا لكل الناس اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنه وعظم الله أجركم".

وطرح المطرب السورى مجد القاسم أحدث كليباته الغنائية بعنوان "لحظة" وهو ديو غنائى جديد بمشاركة المطربة الشابة ريهام فايق، والأغنية من كلمات يحيى هراس، ألحان سيد راضى، والكليب من إخراج احمد غنيم.

وكان الفنان مجد القاسم طرح مؤخرًا أغنية دينية جديدة بعنوان "الإسراء والمعراج"، من كلمات الشاعر أبو زيد عبد الحكم، وألحان أسامة محفوظ، وتوزيع حاتم نصر، هندسة صوتية محمد جودة، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج مصطفى الأباصيرى.

وكان المطرب مجد القاسم قد طرح أغنية فى نهاية العام الماضى تحمل اسم "مجنون رسمى" باللهجة الشامية وهى من كلمات برهان الجرمانى، ألحان وجدى الصايغ، توزيع جعفر إسماعيل.



