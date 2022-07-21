شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنانة نهلة سلامة وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت، منذ قليل، نوال مرسى حسن، والدة الفنانة نهلة سلامة، حيث نعتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "حبيبتي يا امي وعشقي وكل حياتي الله يرحمك ويحسن إليك إنا لله وإنا اليه راجعون".



وفاة والدة نهلة سلامة

وتشيع الفنانة نهلة سلامة جنازة والدتها غداً عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، ويتلقى العزاء بمنزل الراحلة بحضور بناتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهلة سلامة هو مسلسل "نقل عام" كتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، عرض فى 30 حلقة.