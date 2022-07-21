لطيفة التونسية تحتفل مع جمهورها بـ20 مليون مشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة التونسية لطيفة حَصد الأصداء الإيجابية عن الميني ألبوم الجديد الذي أصدرته منذ أيام بعنوان “لطيفة 2022″، إذ حققت أغنيات الألبوم أكثر من 20 مليون مشاهدة بعد 5 أيام فقط من صدوره على قناة شركة “روتانا” بموقع “يوتيوب”

وفي التفاصيل حَقّقت أغنية “هنعيشها مرة واحدة” أكثر من 6 ملايين مشاهدة حتى الآن، كما حققت أغنية “طار طار” أكثر من 5 ملايين مشاهدة، بينما اقتربت أغنية “أعطني دم” من تحقيق 7 ملايين مشاهدة، فيما تخطت أغنية “أحسن أحسن” حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، أمّا أغنية “حبيبو” فقد اقتربت من مليوني ونصف مليون مشاهدة.

وعلقت لطيفة التونسية على هذا النجاح الكبير بتصريحات صحفية، قائلةً: “سعيدة جداً وفي غاية السرور بما حققه الميني ألبوم من نجاح كبير وانتشار في وقت قصير لم يتجاوز الأسبوع وهذا ما لم أكن أتوقعه. بالفعل السعادة تغمرني”.

وأضافت: “كلما تابعت نِسب المشاهدة والاستماع عبر المنصات المختلفة، أشعر بالفخر والفرحة، لأن الله سبحانه وتعالى كَلّل مجهودي وتعبي خلال الفترة الماضية من التجهيزات وتصوير الفيديو كليبات، بالنجاح وردود الفعل الإيجابية من الجمهور في أنحاء الوطن العربي كافة”.

الجدير ذكره أن ألبوم “لطيفة 2022” صدر على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وقنوات روتانا، ودخلت 3 أغنيات من الألبوم ضمن الأغاني الأكثر استماعاً في العالم خلال الأسبوع الجاري.