“ست الكل”.. وائل كفوري يكتسح الترند بـ15 ثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير لأغنية “أوعى تخاف” التي أصدرها كتتر لمسلسل “من.. إلى”، أعلن النجم اللبناني وائل كفوري عن استعداده لطرح أغنية جديدة لموسم صيف 2022 بعنوان “ست الكل” من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع المبدع عمر صباغ.

ورفع وائل كفوري حماس جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي للأغنية الجديدة، إذ كشف عن برومو أغنية “ست الكل”، تمهيداً لصدورها خلال الأيام المقبلة عبر المواقع الموسيقية وقناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وفور صدور برومو الأغنية تصدّر هاشتاغ “#ست_الكل” قائمة العبارات الأكثر تداولًا على موقع “تويتر” في لبنان والسعودية والإمارات والأردن والكويت والمغرب وغيرها من البلدان العربية.

يذكر أن أغنية “أوعى تخاف” الخاصة بمسلسل “من.. إلى”، حققت أكثر مليوني مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من صدورها على قناة وائل كفوري الرسمية بموقع “يوتيوب”. والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع عمر صباغ.