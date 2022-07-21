لدعم والدها.. تيفاني ترامب وخطيبها اللبناني يُشاركان في جنازة إيفانا ترامب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى والدها وإخوتها غير الأشقاء لتوديع زوجة والدها الأولى إيفانا ترامب الأربعاء في كنيسة “سانت فنسنت فيرير” بمدينة نيويورك.

وشوهدت تيفاني، 28 عاما، مع خطيبها رجل الأعمال لبناني الأصل مايكل بولس، مرتديةً فستانًا باللون الأسود يحتوي على ياقة وأكمام منتفخة وأزرار من الأمام.

أما بالنسبة لخطيبها، 24 عاما، الّذي يتحدر من عائلة ثرية جداً، فقد ارتدى بدلة سوداء وربطة عنق مطابقة لها. ووفقاً لموقع “ديلي ميل”، فقد التقت العائلة في مقرّ “فرانك إي كامبل للجنازات” قبل المراسم حيث تم تجهيز رفات إيفانا، لكن تيفاني لم تتواجد معهم.

ويُذكر أن والدة تيفاني، مارلا مابلز، اشتهرت بإقامة علاقة غرامية مع ترامب أدت إلى انفصاله عن إيفانا، التي لم تسامحها أبدًا ووصفتها علنًا بأنها “فتاة استعراض” في إحدى المقابلات.