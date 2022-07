كل ما تريدون معرفته عن صاحبة الشعر الأحمر التي شوهدت برفقة جوني ديب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم العالمي جوني ديب الكثير من التكهنات، بعد ظهوره مع امرأة حسناء ذات شعر أحمر في إيطاليا، لم تُعرف هويتها، وكان يظهر الانسجام الكبير بينهما، إذ كانا يضحكان، وبدا ديب في إحدى الصور وهو يساعدها في حمل حقيبتها، ليعتقد الغالبية أنها حبيبته الجديدة.

وظهر وقتها الممثل إلى جانب تلك المرأة المجهولة بإطلالةٍ عصرية وشبابية، بينما كانت صاحبة الشعر الأحمر ترتدي إطلالة صيفية أعطتها المزيد من التألق.

ويبدو أن كل ما أثير حول أن “جاك سبارو” دخل في علاقة حب جديدة مع تلك الحسناء، ليس صحيحاً بالمرة، إذ كشف موقع “ماركا” الإسباني أن تلك الفتاة الجميلة هي مدرّسة اللغة الفرنسية التي تساعد النجم العالمي على إتقان اللغة، من أجل فيلمه المقبل بعنوان “جان دو باري”.

ومما أكد ذلك أن نجم “قراصنة الكاريبي” كان قد أعلن، في وقتٍ سابق من هذا العام، عن اختياره للعب دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر في فيلم من إخراج مايوين، والتي ستؤدي أيضاً شخصية جان دو باري، الكونتيسة التي كانت آخر عشيقات الملك، والتي حمل الفيلم اسمها.

وهذا الفيلم الذي يُتوقع أن يستمرّ تصويره على مدى 3 أشهر في عدّة معالم فرنسية، أهمها قصر فرساي، الذي كان مقرّ الملك الفرنسي وقتئذٍ.

وعلى صعيدٍ آخر، يقوم النجم العالمي حالياً بجولةٍ فنية واسعة في مختلف أنحاء أوروبا، برفقة صديقه الموسيقي الإنجليزي جيف بيك، وذلك من أجل ترويج الألبوم الغنائي الخاص بهما، والذي يحمل عنوان “18”، الذي أطلق منه أغنية بعنوان This is a Song for Miss Hedy Lamarr.

وعن سبب تسمية هذا الألبوم برقم “18”، قال بيك، في وقتٍ سابق، إنه شعر وديب بأنهما بهذا العمر مرة أخرى عندما بدآ الغناء معاً، لذلك قررا أن هذا هو اسم الألبوم الجديد.

وكان جوني ديب قد نشر يوم أمس مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، ظهر فيه وهو يضع المكياج، استعداداً للبدء بتصوير مشاهد شخصيته في فيلمه الجديد “ميناماتا”.

ويأتي هذا النشاط الفني الكبير للنجم العالمي، بعدما تمكن من إثبات براءته في قضايا التعنيف المنزلي الذي وجهتها له طليقته الممثلة الأميركية آمبر هيرد، حيث حكمت له هيئة المحلفين بتعويضاتٍ وصلت قيمتها إلى 15 مليوناً، قبل أن يجري تخفيضها إلى 10 ملايين و350 ألف دولار، حسب أحكام ولاية فرجينيا.