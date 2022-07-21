محمد منير يطرح “لِلّي”.. بعد 5 سنوات من الانتظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري محمد منير جمهوره، مساء يوم أمس، بطرح أغنية “لِلّي”، التي يتعاون بها لأول مرة مع الفنان أكرم حسني.

وحققت الأغنية، بعد ساعات قليلة من طرحها، أكثر من 200 ألف مشاهدة على الصفحة الرسمية لمنير على منصة “يوتيوب”، والأغنية من توزيع الموسيقي أمير محروس، ويقول مطلعها: “سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه/ ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا/ ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه/ اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه”.

وتميزت مشاهد الكليب الأولى بعرض ألبومات قديمة لمحمد منير، ولافتات مكتوب عليها كلمات أغاني هذه الألبومات، وأيضاً لقطات من الحفلات الغنائية التي أحياها، ثم يظهر شباب عديدون في مشاهد أخرى من الكليب، تتشابه ملامحهم تماماً مع ملامح محمد منير، مقلّدين حركاته التي اعتاد أن يقوم بها خلال الغناء.

وهنأ حسني محمد منير على الأغنية، معلقاً بالقول في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “ألف مبروك يا حبيبي.. شرف ليا اسمي يكون موجود جنب اسمك بأي شكل من الأشكال.. بحبك يا كينج”.