هارت وجونسون يشاركان بتحدي “خبز التورتيلا”.. هكذا يروجان لفيلمهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد العديد من الأفلام التي قدمها النجمان دوين جونسون، وكيفن هارت معاً عبر صالات السينما خلال الأعوام الماضية، سيشاهد الجمهور جونسون وهارت معًا هذا العام أيضاً، لكن هذه المرة، سيقدّمان دور “الجراء الخارقة” في فيلم الرسوم المتحركة “DC League of Super-Pets”، الذي من المفترض أن يبدأ عرضه في 29 يوليو الحالي.

وكعادتهما، كانت طريقة ترويجهما هذا الفيلم مميزة وتحمل الكثير من الطرافة، حيث قام كيفن بنشر أكثر من مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام”، ظهر فيها إلى جانب جونسون.

وفي أحد هذه المقاطع، استعرض النجمان أربعة من “الجراء الخارقة”، حيث ظهر جونسون وهارت وهما يجلسان مع أربعة كلاب لطيفة، هي: “ستورك، وسبارو، وكوالي، ودوف”، بينما يمازح جونسون هارت، ويحاولان التكهن بأي كلب لديه قوة عظمى، وما هي تلك القوة.

وفي نهاية المقطع، يطلب “ذا روك” من المشاهدين، الذين يعشقون الكلاب ترك تعليق حول السبب الذي يجعلهم يمتلكون أياً من هذه الجراء، وكذلك ترك هارت تعليقاً على المقطع، قال فيه: “لا أستطيع أن أقول إن هذه الجراء لديها قوى خارقة.. لكنني لن أقول إنها ليست كذلك!.. قم بالتعليق أدناه، وأخبرنا لماذا ستختار عائلتك أياً من هذه الكلاب”.

وفي مقطعٍ آخر، ظهر هارت وهو يمازح “ذا روك”، بعد أن سألت المذيعة الأخير عن قيامه بشراء منزلٍ كهديةٍ لوالدته، بأنه بعد الملايين التي جمعها، لا بدَّ له من القيام بذلك، وأرفق كيفن المقطع بتعليقٍ جاء فيه: “من فضلكم شاهدوا وحاولوا ألا تضحكوا.. إليكم مثالاً آخر على سبب اختلاف جولاتنا الترويجية!”، واصفاً “ذا روك” بالمغفل.

أما آخر تلك المقاطع، فقد نشره “ذا روك” أثناء قيام الثنائي بتحدي “خبز التورتيلا” المشهور على منصة “تيك توك”، ويتضمن قيام شخصين بصفع بعضهما بعضاً على الوجه بالخبز، أثناء محاولتهما عدم بصق الماء من فمهما.

وقال “ذا روك”، في تعليقه على المقطع، إن كيفن كان ينتظر اليوم الذي يمكنه فيه، أخيرًا، التخلص منه دون عواقب.

وفي نهاية المقطع، فاز جونسون بالتحدي، لكن ليس قبل أن يتمكن هارت من صفعه مرتين بـ”تورتيلا” عملاقة.