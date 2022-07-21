شكرا لقرائتكم خبر عن ويليام شكسبير ضيف شرف "أشباح الأوبرا" على مسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان القومي للمسرح المصري عن مشاركة عرض "أشباح الأوبرا" مع أكثر من 30 عرضا مسرحيا ضمن العروض المتنافسة في دورته الخامسة عشرة، والتى تقام برعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان يوسف إسماعيل، حيث سيتم عرضه يومى 25 و26 يوليو الجارى على مسرح الهناجر فى تمام الثامنة مساء، خاصة أن المهرجان يستهدف عرض نماذج متميزة ما قدم فى فضاءات العرض المسرحى فى مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصرى المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

وعلى الجانب الآخر يحل الشاعر والكاتب مسرحي والممثل الإنجليزي ويليام شكسبير البارز في الأدب الإنجليزي خاصة، والأدب العالمي عامة، وذلك من خلال تواجد مقتطفات من 3 أعمال مسرحية خاصة به وهي "هاملت" و"ماكبث" و"حلم ليلة صيف" حيث يقدم أبطال العرض تلك المقتطفات من خلال فرقة مسرحية تفعل كل شيء داخل المسرح، وبل ويقدمون تلك الأعمال الثلاثة.

وقالت مروة رضوان: "عودة العرض مرة أخرى خاصة مع الإشادات التى حصل عليها من الجمهور.. سعدت بعودة عرض أشباح الاوبرا مرة أخرى، فهي فرصة لمشاهدة 90 شخصا يقفون على خشبة المسرح يقدمون وجبة دسمة من الغناء والتمثيل والرقص، وذلك بعد مجهود كبير استمر لأكثر من 6 أشهر للتدريب، فالعرض مرهق قد يستهلك جهدا عصبيا وبدنيا؛ لكن مسئولية تعليم شخص آخر أشعر أنها مسئولية إنسانية كبيرة جدا، خاصة أنه كان تقدم لنا ما يقرب من 1700 واحد اخترنا 90 عرضوا الموسم الأول، وحاليا يشاركنا 50 منهم في العروض اليومية".

وعن سبب اختيارهم لفكرة "أشباح الأوبرا" وعلاقتها بعرض برودواي قالت مروة رضوان: "العرضان لا علاقة بينهما سوي الاسم فقط، فلقد أخذنا منه الإطار أو الفكرة الرئيسية فقط؛ بينما فى العرض نتحدث عن الإنسان الموجود بيننا، نتحدث عن مشاكلنا وإحساسنا ومخاوفنا وتفاصيلنا الإنسانية كبشر من خلال فرقة مسرحية هذه الفرقة تفعل كل شيء داخل المسرح".

عرض "أشباح الأوبرا" ألحان إيهاب عبد الواحد، إعداد موسيقي أحمد طارق، موسيقى تصويرية كريم شهدي، أشعار طارق علي، توزيع أغنية النهائية سام أميل، أزياء مروة عودة، استعراضات ضياء شفيق، ديكور عمرو الأشرف، إضاءة محمد عبد المحسن، مخرج منفذ شيرين الشافعي ومحمود ابو جليلة، تأليف وإخراج مروة رضوان.



















