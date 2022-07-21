شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الوزير يغادر المستشفى بعد خضوعه لعملية كبرى فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان حسن الوزير الجمهور على حالة شقيقه الفنان حمدى الوزير، بعدم كشف أنه خرج من المستشفى بعد اجرائه عمليه كبرى في القلب حيث كتب الوزيرعلى حسابه بموقع "فيس بوك":"نحمد الله حمداً كثيراً فقد غادر أخى حمدى الوزير المستشفى بعد إجراء عملية كبرى".

وأضاف حسن الوزير: "نشكر الله وكل من قدم الدعم لنا



حمدي الوزير يغادر المستشفى

وكان الفنان حمدى الوزير قد طمأن جمهوره منذ أيام على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في شرايين القلب، قائلا في تصريحات لـ"الخليج 365":" الحمد لله حالتى مستقرة إلى حد ما، وما زلت في العناية المركزة، وأحمد ربنا على كل شيء".

وكشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في وقت سابق عن تطورات حالة حمدى الوزير الصحية بعد اجرائه عملية دقيقة في شرايين القلب، وقالت إن "الوزير" خرج من غرفة العمليات وهو موجود حاليا فى الرعاية تحت الإشراف الطبى لمدة 24 ساعة.

وأوضحت تفاصيل الحالة الصحية للفنان الكبير قائلة "إنه أجرى عملية جراحية ولم تحتاج حالته لتركيب الدعامات رغم أن المستشفى قامت بتوفيرها لكن الطبيب أكد عدم الحاجة لها"

وُلِدَ حمدى الوزير فى بورسعيد لعائلة فنية أنجبت عددا من الممثلين والمخرجين حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة قنا. وبدأ مشواره الفنى فى نهاية سبعينيات القرن الماضى وكانت بداياته السينمائية فى فيلم "إسكندرية ليه" مع المخرج الكبير يوسف شاهين فى 1979.

وشارك الوزير فى عدة أعمال مميزة مثل "سواق الأوتوبيس، التخشيبة" فى فترة الثمانينات وأيضًا مسلسل رأفت الهجان الجزء الثالث عام 1992 وجسد دور ضابط المخابرات الشاب عادل الذى يشارك رأفت الهجان مهامه للمرة الأولى.