كتب امير فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 05:43 مساءً - كشفت الفنانة ” ميار الببلاوي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرضها لأزمة قلبية مستنجدة بمتابعيها لإرشادها لما يجب أن تقوم به .
فكتبت ميار الببلاوي في منشورها متحدثة عن ما تشعر به من أعراض : ” يارب استر جاية أقوم من السرير حسيت بأزمة قلبية كلي ساقعة وبترعش .. أخدت الدوا ارتحت شوية، بس مش قادرة ارفع راسي ووشي منمل أعمل إيه؟ ” .
وتابعت : ” أكلم دكتوري ولا الموضوع بسيط؟، ممكن إرهاق .. ورايا مشاوير مهمة النهاردة، يارب قويني واللي هيقعدوا يقولوا بتكتبي ليه؟، أنا حاسة أقسم بالله إني بموت وممعيش حد، أكلم مين؟ ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية تكشف تعرضها لأزمة قلبية : ” حاسة إني بموت “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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