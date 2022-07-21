فنانة مصرية تكشف تعرضها لأزمة قلبية : ” حاسة إني بموت “

كتب امير فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 05:43 مساءً - كشفت الفنانة ” ميار الببلاوي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرضها لأزمة قلبية مستنجدة بمتابعيها لإرشادها لما يجب أن تقوم به .

فكتبت ميار الببلاوي في منشورها متحدثة عن ما تشعر به من أعراض : ” يارب استر جاية أقوم من السرير حسيت بأزمة قلبية كلي ساقعة وبترعش .. أخدت الدوا ارتحت شوية، بس مش قادرة ارفع راسي ووشي منمل أعمل إيه؟ ” .

وتابعت : ” أكلم دكتوري ولا الموضوع بسيط؟، ممكن إرهاق .. ورايا مشاوير مهمة النهاردة، يارب قويني واللي هيقعدوا يقولوا بتكتبي ليه؟، أنا حاسة أقسم بالله إني بموت وممعيش حد، أكلم مين؟ ” .