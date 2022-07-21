شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء الشايب تغنى "يفرق كتير" من ألحان الموسيقار الراحل خالد بكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة شيماء الشايب لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "يفرق كتير" والتي تعد أخر ألحان الموسيقار الراحل خالد البكري، ومن توزيعه أيضاً وكلمات نادر عزت، والأغنية تنتمي للون الطربى وتصل مدتها إلى 6 دقائق، ومقرر اطلاقها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

وكشفت شيماء الشايب عن كواليس الأغنية قائلة: "يفرق كتير من الأغاني القريبة جدًا لقلبي، طربية لها مزاق خاص، ألحان الموسيقار خالد البكري الذي يمثل لي عشق خاص، احساسه راقي ومختلف خاصة حينما لحن أجمل نساء الدنيا وحياتي لأصالة، وكان حلم حياتي التعاون معه بدون شك لقيمته ومكانته":

وأضافت: "جمعتنا جلسة خاصة مع الراحل خالد البكري وكان معي والدي شفيق الشايب وريتشارد الحاج، واستمعنا وقتها لعدة ألحان، واختارنا بالإجماع يفرق كتير، لجمالها، وأهم ما يميزها انها 6 دقائق، ولن تشعر بهذا الوقت حينما تستمع لها على الاطلاق، تأخذك لعالم تاني، وهو أمر افتقدناه كثيرًا في الأغاني الموجودة على الساحة مؤخرًا، التي تعتمد على الريتم السريع".

وتابعت: "أتوقع أن يكون لها صدى جماهيري كبير بمجرد طرحها، وكان قرار التأجيل لأكثر من مرة لاختيار الوقت والشكل الذي تستحقه الأغنية، فلا أبحث عن أغنية تحقق نسب استماع كبيرة (مفرقعة) لوقت بسيط وتنتهي، لكني دائمًا في رحلة لاختيار أغاني تعيش مع الزمن".

وعن رحيل خالد البكري: "حزنت كثيرًا على وفاته، كونه فنان محترم وجميل وشخصية رائعة، موسيقار كبير يشرفني أن أغني من الحانة يفرق كتير، لحن عظيم، ربنا يرحمه ويارب أن أكون عند حسن ظنه بتقديم أغنية تليق بكل صناعها".