شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى لـ شيرين عبد الوهاب: يا تعيشى لحد يصونك يا تعيشى لنفسك بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة نوال الزغبى، على دعم النجمة شيرين عبد الوهاب، بعد كشفها تفاصيل جديدة فى أزمتها مع طليقها حسام حبيب، وكتب أحد متابعى نوال الزغبى، قائلا:"لازم تهدى أغنية حفلة لصديقتك شيرين عبد الوهاب"، وغردت نوال الزغبى، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"أكيددد أحلى إهداء لشيرين وبقولها يا حبيبة قلبي يا تعيشي لحدّ يصونِك، يا تعيشي لنفسك بس".



تويتة نوال الزغبى لشيرين عبد الوهاب

وفجّرت النجمة شيرين عبد الوهاب تفاصيل جديدة عن أزمتها مع طليقها حسام حبيب، وكشفت كواليس خلافها مع طليقها الفنان حسام حبيب فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدى" فى برنامج "كلمة أخيرة"