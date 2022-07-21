حلا شيحة تثير الجدل بمنشور لها .. والمتابعون : ” تمهيد لقلع الحجاب “

كتب امير فتحي في الخميس 21 يوليو 2022 03:50 مساءً - شاركت الفنانة ” حلا شيحة ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور تجمعها بإبنتيها وإحدى صديقاتها .

وأرفقت حلا شيحة الصور بتعليق جاء فيه : ” لحظات في حياتنا بتعدي مع ناس بنقابلهم مرة في العمر ولحظات مع أولادنا بنحس بيها بفرحة وحب وأمل ولحظات مع نفسنا بنتأمل فيها حياتنا ” .

وتابعت : ” كل أيامنا لحظات، علشان كده مفيش حاجة تستاهل الزعل والتفكير الزيادة .. وأجمل حاجة إن الواحد لما يتعب أو يحس إنه تايه إو متلخبط لازم يبقي متأكد إن مشاعره بتقوله حاجات محتاج يعرفها أو يفهمها أو يفهم نفسه أكتر ” .

وأضافت : ” ونتعلم ومش عيب نقول غلطنا ومش عيب نصلح اخطاءنا .. بس أهم حاجة منكملش ونعاند نفسنا ونعاقب نفسنا ونحكم علي نفسنا بالفشل .. الفشل إننا نسيب نفسنا جوا نفس المشاكل ونستسلم ” .

وأثار منشور حلا شيحة حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول المقصود منه والبعض أشار في تعليقاته إلى أن الفنانة المصرية تمهد لعودتها إلى الفن وخلع الحجاب .. والبعض انتقد شكل وطريقة حجابها .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” تمهيد لقلع الحجاب ” و ” انتي بتمهدي لحاجة ولا إيه ” و ” هو ده الحجاب بردو ما ترسيلك على بر ” و ” البسي الحجاب صح ” و ” انتي ناوية تقلعي الحجاب، ليه مطلعة نص شعرك ” و ” انتي بتمهدي لحاجة بكلامك ” .